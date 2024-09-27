СК назвал приоритетную версию смерти детей под Красноярском

Следствие рассматривает как приоритетную версию, что гибель детей в поселке Красная Сопка под Красноярском связана с отравлением неустановленным средством против насекомых.

Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства - приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на этот момент", - рассказали в ведомстве и добавили, что получены предварительные данные Красноярского бюро судебно-медицинской экспертизы.

В четверг были получены окончательные результаты регионального Центра гигиены и эпидемиологии, проводившего экспертизу продуктов, которыми питалась семья, и питьевой воды. Она показала, что превышение гигиенических нормативов в продуктах не обнаружено.