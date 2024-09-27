Вернувшийся копать картошку житель Курской области погиб от атаки БПЛА

Депутат курской областной думы Алексей Золотарев, который во время нападения Вооруженных сил Украины помогает жителям Глушковского района эвакуироваться, призвал граждан не возвращаться домой, чтобы собрать урожай, так как существует угроза атак противника, сообщает РИА Новости.

Он рассказал о случае с гибелью мужчины, который приехал на свой участок копать картошку. Муж с женой приехали домой, в этот момент началось нападение на Глушковский район. Они попытались выехать обратно, но уже не смогли. Их автомобиль подбил беспилотник, мужчина погиб, жена осталась жива, но получила ранение.

После произошедшего родственники супружеской пары писали обращения во всевозможные инстанции с просьбой помочь с эвакуацией.