Обвиняемая по делу о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ признала вину

Одна из обвиняемых по делу о поставке некачественных сухпайков для Вооруженных сил РФ Эльвира Смирнова признала вину и заключила соглашение со следствием. Об этом сказано в тексте решения Басманного суда о продлении ее ареста.

"Обвиняемая Смирнова и ее защитники-адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что Смирнова признала свою вину, заключила досудебное соглашение, условия которого выполнила. Смирнова не намерена скрываться или препятствовать производству по делу", - сказано в документе.

Там указывается, что на основании этих обстоятельств защитники обвиняемой просили суд отпустить ее из-под стражи и назначить домашний арест. Однако суд с их аргументами не согласился и продлил Смирновой срок содержания под стражей до 18 декабря.

Уголовное дело о некачественных сухпайках расследуется по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Его фигурантами являются совладельцы Грязинского пищевого комбината Михайленко, Ковалевич и Смирнова, которые содержатся под стражей. Также обвинение по этому делу было предъявлено бизнесмену Игорю Котельникову, который умер в СИЗО.

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания даже в условиях проведения специальной военной операции. В сухпайках говядина заменялась курятиной и свининой, занижалась энергетическая ценность пайков. Согласно экспертизе, которая есть в материалах дела, сухпайки не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению.