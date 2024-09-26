Сухогруз сел на мель в Нижегородской области

В Городецком округе Нижегородской области сел на мель сухогруз «Иван Матвеев». Об этом сообщает издание NewsNN.

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Судно перевозило две тысячи тонн каменной соли.

«Происшествие случилось на Волге сегодня, 26 сентября, около 19:00», — говорится в сообщении.

В экстренных службах изданию рассказали, что сухогруз сел на мель при заходе на якорную стоянку. Пассажиры и члены экипажа в момент происшествия не пострадали, разлив нефтепродуктов специалисты не зафиксировали.

В середине августа в Петербурге столкнулись два теплохода.

2 августа шедший с острова Валаам в Петербург теплоход сел на мель в акватории Ладожского озера. Разлив нефтепродуктов и повреждение корпуса судна не зафиксировали. В Северо-Западной транспортной прокуратуре по факту происшествия организовали проверку.