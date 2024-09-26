Украинец и белорус попали в польскую тюрьму за шпионаж в пользу России

Суд в Польше признал виновными 23-летнего гражданина Украины Максима Л. и 30-летнего гражданина Белоруссии по делу о шпионаже в пользу России, передает Reuters. Украинец получил шесть лет лишения свободы, белорус — два года и 10 месяцев.

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В материалах дела указывалось, что двое подозреваемых входили в группу из 16 человек, которые входили в одну шпионскую сеть с целью сбора информации о передвижениях военной техники, которая впоследствии поставлялась на Украину. При этом в самой Польше, как уточняет агентство, признают, что ее активная позиция по украинскому конфликту привела к тому, что Варшава стала одной из главных целей для шпионажа и различных диверсий.

В решении суда отмечается, что злоумышленники действовали с целью получения финансовой выгоды. Остальные члены группировки получили сроки от одного года и одного месяца до шести лет.

Ранее сестра россиянки Киры Королевой, которая была арестована в Австралии по делу о шпионаже, заявила, что она подвергается серьезному давлению. По ее словам, девушку допрашивают по 15 часов и не представляют медицинскую помощь.

До этого в ЛНР приговорили к 16 года заключения украинца Александра Соколова, который призывал убивать российских силовиков. его также призвали виновным по делу о шпионаже.