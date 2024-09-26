СМИ: в Подмосковье введен план «Перехват»

В Подмосковье введён план «Перехват». Правоохранители ищут срочника Даниила Ф., который сбежал с оружием со стрельбищ в парке «Патриот». Об этом пишет RT в Telegram-канале.

Молодому человеку 19 лет, он служит в Преображенском полку.

Журналисты отметили, что парень двинулся в сторону леса. В настоящее время его разыскивают сотрудники полиции и Росгвардии Московского региона.

Ранее в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда рассказали, что в конце августа срочник сбежал из воинской части в городе Чебаркуль ради шашлыка.

Парень оставил воинскую часть на несколько часов, пожарил мясо, плотно пообедал, затем вернулся обратно. В дальнейшем мужчина всячески отрицал уход в самоволку, но дисциплинарный проступок удалось доказать.

Нарушителю назначили взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на 20 суток с содержанием на гауптвахте.