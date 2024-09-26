Суд отказался снять арест с Lamborghini Блиновской

Савеловский районный суд Москвы отказался снять арест с Lamborghini блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Блиновской заявлял, что Lamborghini принадлежит не лично блогеру и ее мужу, а лизинговой компании, поэтому с него можно снять арест. Однако суд отказал. Стоимость автомобиля на сегодняшний день оценивается в 45 миллионов рублей. Также в автопарке Блиновской значатся Bentley Continental (от 30 миллионов рублей), Jeep Wrangler Unlimited (от семи миллионов рублей) и Mitsubishi Outlander (от двух миллионов рублей).

При этом отмечается, что суд снял арест с одной из квартир блогера, стоимость которой оценивается в 90 миллионов рублей. Эти средства поступят на счет налоговой в течение десяти дней.

Напомним, что Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей. На данный момент она находится в СИЗО.