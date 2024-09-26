Москвича осудили на 15 лет за убийство двоих человек ради 200 рублей

Суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима Игоря Матюнина, который в 1995 году убил двоих человека из-за телевизора «Рекорд» стоимостью 200 рублей. Об этом в четверг, 26 сентября, рассказала «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Лишил жизни двух человек из-за телевизора «Рекорд» стоимостью 200 рублей. На основании доказательств, представленных государственным обвинителем Останкинской межрайонной прокуратуры суд признал Матюнина виновным по п. «а, з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство из корыстных побуждений двух лиц) и приговорил Матюнина к 15 годам лишения свободы, — заявила Нефедова.

Мужчина распивал алкоголь в квартире знакомого. Он хотел забрать себе телевизор из его квартиры. Получив отказ, Матюнин ударил оппонента ножом в грудь, а после догнал выбежавшую на лестницу женщину и нанес ей несколько ударов. Оба человека скончались.

Ранее Следственный комитет раскрыл убийство, которое произошло в 1996 году. Подозреваемого задержали в столичном аэропорту. Следователи установили, что мужчина переехал жить в другой регион страны под новым именем. В ближайшее время подозреваемого отправят на допрос