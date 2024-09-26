Пропавший Robinson R44 мог разбиться у резиденции губернатора

Пропавший вертолет Robinson R44 с депутатом городской думы Архангельска Сергеем Сметаниным на борту мог разбиться недалеко от резиденции губернатора Архангельской области Александра Цыбульского в районе деревни Бабанегово. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидцы сообщили, что слышали взрыв в том районе.

Отмечается, что депутат Сметанин накануне был на сессии в городской думы, но потом уехал. Со слов знакомых, депутат нервничал. Вероятно, на вертолете он сначала улетел в деревню Бычье, затем отправился в Карандашевскую.

Вечером в четверг, 26 сентября, стало известно, что в Архангельской области пропал вертолет Robinson R44, на борту которого находились два человека. По информации Telegram-канала Mash, на борту пропавшего в Архангельской области вертолета находился депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин и местный бизнесмен Алексей Семенов. Экипаж пропавшего вертолета не имел разрешения на полет.

Позднее стало известно, что пропавший с радаров Robinson R44 упал в болотистой местности между населенными пунктами Бычье и Карандашевская.