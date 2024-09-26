СМИ: на борту пропавшего Robinson R44 находился депутат Сметанин

На борту пропавшего под Архангельском частного вертолета Robinson R44 находился депутат Архангельской городской Думы по Маймаксанскому округу Сергей Сметанин. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Вертолет вылетел из деревни Бычье Мезенского района в село Карандашевская Приморского края. На место назначения вовремя не прибыл, экипаж на связь не выходит.

По данным канала, вертолет депутату областного заксобрания Архангельской области Петру Ватутину.

Кроме того, на борту находился местный бизнесмен Алексей Семенов, чья компания занимается металлом.

Предварительно, у борта не было разрешения на полет. Информация уточняется. Начаты поиски, в них задействованы две наземные группы.

Журналисты отметили, что вертолеты этого типа неоднократно попадали в аварийные ситуации. Так, в августе 2022 года в Красноярском крае в четверг два вертолета Robinson R44 исчезли с радаров. Позже с ними удалось установить связь.

В ноябре 2022 года Robinson потерпел крушение под Тверью. Погиб заслуженный мастер самолетного спорта Александр Курылев, а также его брат Дмитрий.

17 февраля 2023 вертолет Robinson с тремя людьми на борту пропал с радаров в Сахалинской области. Позже выяснилось, что борт задел скалу и рухнул. Погибли два человека.