Ульяновский чиновник задержан за хищение 580 млн рублей

В отделе МВД по Ульяновской области сообщили, что полиция задержала заместителя главы местного агентства по регулированию цен и тарифов. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что задержание произошло прямо на рабочем месте. В отношении замглавы было возбуждено дело о хищении 580 миллионов рублей у ПАО «Россети Волга». В данный момент арестованный находится под стражей.

«Следователями следственной части следственного управления УМВД России по Ульяновской области был задержан заместитель руководителя агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области. Должностное лицо было задержано на рабочем месте в рамках расследования СЧ СУ регионального УМВД уголовного дела по факту хищения обманным путем 580 миллионов рублей у ПАО "Россети Волга" — "Ульяновский распределительные сети" <...> По ходатайству следователя фигуранту Железнодорожным городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в МВД.

Ранее был задержан руководитель следственного отдела по Таганрогу.