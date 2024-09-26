Суд Санкт-Петербурга осудил блогера за ненависть к русским

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным 34-летнего ММА-блогера Амида Юсубова в возбуждении ненависти и публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Мужчину, призывавшего к противоправным действиям против русских, приговорили к трем годам и пяти месяцам колонии общего режима.

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По данным следствия, в сентябре 2023 года Юсубов, находясь в Пушкино и будучи пьяным, разместил в соцсетях публикацию, призывающую к совершению насильственных действий против русских. В частности, к одной из фотографий, где были запечатлены пять человек в военной форме и с оружием в руках, он оставил комментарий с угрозами.

Вскоре его задержали и взяли под стражу. На суде он признал вину частично и раскаялся в содеянном.

Ранее стало известно, что блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя (настоящее имя Салмон Раджабзода), высмеивавшего девушек славянской внешности, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. До этого он находился под подпиской о невыезде. Его задержали 7 января. Гость из Таджикистана публиковал постановочные видеоролики в интернете. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.