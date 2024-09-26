Срочник с автоматом сбежал из парка «Патриот» в Подмосковье

Девятнадцатилетний солдат-срочник, служащий в Преображенском полку, сбежал с автоматом из многофункционального огневого центра «Патриот» в Московской области. Об этом сообщает telegram-канал 112. Ura.Ru

В публикации уточнили, что беглец — 19-летний Даниил Фоменко. Он проходил подготовку в многофункциональном огневом центре и в какой-то момент пропал. Газета.Ru

Как уточняет источник, парень двинулся в сторону леса. В настоящее время его разыскивают сотрудники полиции и Росгвардии Московского региона. News.ru