112: срочник с автоматом сбежал из парка «Патриот» в Подмосковье
Девятнадцатилетний солдат-срочник, служащий в Преображенском полку, сбежал с автоматом из многофункционального огневого центра «Патриот» в Московской области. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Девятнадцатилетний Даниил Фоменко — военнослужащий Преображенского полка. Он находился в многофункциональном огневом центре (парк „Патриот“) и в какой-то момент пропал. <…> Предварительно, у бойца с собой автомат и боекомплект к нему», — передают авторы канала.
На беглеца дана ориентировка полиции.
При этом официально о бегстве солдата-срочника пока не сообщалось.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ, а также в УМВД по Московской области. Ответ ожидается.