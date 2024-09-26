Срочник с автоматом сбежал из парка «Патриот» в Подмосковье

Девятнадцатилетний солдат-срочник, служащий в Преображенском полку, сбежал с автоматом из многофункционального огневого центра «Патриот» в Московской области. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Девятнадцатилетний Даниил Фоменко — военнослужащий Преображенского полка. Он находился в многофункциональном огневом центре (парк „Патриот“) и в какой-то момент пропал. <…> Предварительно, у бойца с собой автомат и боекомплект к нему», — передают авторы канала.

На беглеца дана ориентировка полиции.

При этом официально о бегстве солдата-срочника пока не сообщалось.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ, а также в УМВД по Московской области. Ответ ожидается.