В Челябинске просят смягчить наказание обвиняемым в убийстве подростка мигрантам

Адвокаты мигрантов, обвиняемых в убийстве подростка у ТРК «Космос» в Челябинске, попросили переквалифицировать дела, исключив отягощающие обстоятельства.

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С части подсудимых, как считает сторона защиты, и вовсе необходимо снять обвинения по уголовным статьям, передает корреспондент URA.RU 26 сентября из зала суда.

«Считаю обвинение Зоира Джаллилова по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство) необоснованным. В его действиях отсутствует состав преступления. Прошу вынести обоснованное и справедливое решение», — заявил защитник подсудимого.

Как передает корреспондент URA.RU, если суд сочтет мигранта виновным, адвокат попросил учесть раскаяние, сотрудничество со следствием, возраст и его характеристики.

Снять обвинения попросили также защитники Ислома Ахмадова и Хуршеда Одинаева, единственного из подсудимых с российским гражданством. Каждый из адвокатов считает, что подсудимым необходимо переквалифицировать дела, исключив отягощающие обстоятельства. Убийство подростка и хулиганство, по мнению стороны защиты, не были спланированы, а мигранты действовали не в сговоре.

Наибольший срок гособвинитель запросил для Шахрома Мирова, который нанес смертельный удар ножом, — 18 лет. Адвокат заявил, что с мигранта необходимо снять обвинения в хулиганстве и переквалифицировать статью за убийство. Он считает, что убийство произошло скорее из личной неприязни, чем из хулиганских мотивов.

Адвокат Тоира Джаллилова, которого обвиняют в причастности к убийству и хулиганстве, также не согласен с доводами следствия. Он считает, что с мигранта нужно снять статью за убийство и избрать ему условное наказание вместо пяти лет колонии. С доводами о минимальном наказании и снятии статьи за убийство выступили также адвокаты Абдулвахоба Сабурова и Шахзода Сатторова.

Условное лишение свободы попросил и защитник Нажмиддина Имомова. В доводах он указал наличие детей, состояние родителей и положительные характеристики.

На заседании, прошедшем 25 сентября, прокурор Иван Кравцов посекундно восстановил хронологию событий вечера нападения. Стало известно, что мигрантов неоднократно ловили на лжи во время допросов. Тогда же прокуратура запросила реальные сроки в колониях строгого и общего режима для каждого подсудимого. Родители погибшего, присутствующие на заседаниях, согласны с заявленным прокуратурой наказанием.

Подростка убили в апреле 2023 года возле ТРК «Космос». Конфликт, начавшийся в соцсетях с одним из знакомых юноши, вырос в реальные разборки. Во время «стрелки» подросток получил не менее двух ранений ножом от Мирова и удары палками, ногами и руками от его подельников.

Всего по делу проходило 11 обвиняемых, трое из них успели покинуть Россию. Остальных задержали одного за другим. Лишь один из них оказался гражданином РФ.

Одного из подозреваемых вычеркнули из списка причастных к убийству, но выявили другие преступления. В связи с примирением сторон он не понес наказания. Обвинения в смерти юноши и сняли с Нажмиддина Имомова. Для мигранта запросили пять с половиной лет по статье за хулиганство.

Из всех задержанных частично признал вину лишь Миров. Другие же отрицали причастность. На первых заседаниях мигранты вели себя нагло: кричали на журналистов, поворачивались спиной к судье, громко общались друг с другом, смеялись.