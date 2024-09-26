Напавшего на полицейского сына миллиардера Мусы Бажаева отпустили из СИЗО

Под обязательство о явке освободили из СИЗО обвиняемого в нападении на полицейского сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура Бажаева. Об этом сообщило издание РБК. Отмечается, что мера пресечения была смягчена после того, как центральный аппарат Следственного комитета России забрал уголовное дело из московского управления. Напомним, Бажаев был задержан 27 июля после попытки пройти в ресторан без досмотра. Он напал на одного из силовиков после того, как его не впустили в заведение полицейские. Молодой человек был направлен в СИЗО на два месяца решением Замоскворецкого суда Москвы. Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за нападения курда на полицейского в Кореновске после резонансного конфликта между местными жителями.