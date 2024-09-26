Сына российского миллиардера освободили из СИЗО

Сын владельца «Русской платины» Мусы Бажаева Тимур 24 сентября вышел из СИЗО под расписку о явке. News.ru

«Сына владельца «Русской платины» Мусы Бажаева Тимура освободил из СИЗО под обязательство о явке. Тимур Бажаев подписал письменное обязательство, и теперь он должен своевременно являться по вызовам следователя или в суд, а в случае перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом», — отметил собеседник. Вечерняя Москва

Бажаева арестовали на два месяца в конце июля. На него завели дело по ст. 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти. Российская газета