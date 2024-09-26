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В Мытищах задержали устроившего стрельбу на пляже

Сотрудники полиции доставили в территориальный отдел мужчину, который устроил стрельбу из пистолет на пляже "Дубрава" в Мытищах.

Полиция задержала устроившего стрельбу на пляже в Подмосковье
© globallookpress.com

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Предварительно установлено, что мужчина на берегу Пироговского водохранилища несколько раз выстрелил в воздух и выбросил оружие. Правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1978 года рождения", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что пострадавших нет.

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