Полиция задержала устроившего стрельбу на пляже в Подмосковье

Сотрудники полиции доставили в территориальный отдел мужчину, который устроил стрельбу из пистолет на пляже "Дубрава" в Мытищах.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Предварительно установлено, что мужчина на берегу Пироговского водохранилища несколько раз выстрелил в воздух и выбросил оружие. Правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1978 года рождения", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что пострадавших нет.