Полиция задержала устроившего стрельбу на пляже в Подмосковье

Сотрудники полиции доставили в территориальный отдел мужчину, который устроил стрельбу из пистолет на пляже "Дубрава" в Мытищах.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
"Предварительно установлено, что мужчина на берегу Пироговского водохранилища несколько раз выстрелил в воздух и выбросил оружие. Правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1978 года рождения", - сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД добавили, что пострадавших нет.