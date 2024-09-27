Глава следственного отдела по Таганрогу обжаловал арест

Басманный суд Москвы получил апелляционную жалобу на решение о заключении под стражу руководителя следственного отдела по Таганрогу следственного управления СК РФ по Ростовской области Руслана Багмута, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве. Об этом говорится в материалах суда.

© globallookpress.com

Согласно материалам дела, на решение суда, вынесенное в отношении Багмута накануне, в пятницу поступила апелляционная жалоба. Пока дата рассмотрения апелляции не назначена.

О задержании Багмута стало известно в среду. Он задержан в рамках расследования дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 5 ст. 291 (дача взятки) УК РФ, его доставили в Москву. По делу проходит и предприниматель Борис Ляпусов.

По данным следствия, предприниматель договорился с Багмутом о передаче через него неустановленному сотруднику правоохранительных органов Ростовской области взятки в сумме 2 млн рублей за общее покровительство его предпринимательской деятельности, связанной с возведением жилого многоквартирного дома. Багмут, выступая в качестве посредника во взяточничестве, лично получил от бизнесмена 2 млн рублей для передачи денег.