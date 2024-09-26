Задержан устроивший стрельбу в подмосковном клубе мужчина

Полицейские задержали 46-летнего мужчину за стрельбу в водноспортивном клубе «Дубрава» в подмосковных Мытищах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, ранее неизвестные неоднократно предпринимали попытки рейдерского захвата базы. В частности, ломали постройки и флагштоки.

Журналисты отметили, что в четверг, 26 сентября, вооружённые люди в масках приехали на Пироговское водохранилище вместе с двумя тракторами и уничтожили летние домики.

После этого предполагаемый владелец домиков напал на рабочих, произвел как минимум 5 выстрелов из травматического пистолета. Мужчины отбивались от него с помощью газовых баллончиков.

На место ЧП прибыли стражи порядка, задержали стрелявшего и доставили его в отдел полиции.

О пострадавших не сообщается. Ведется расследование причин и обстоятельств инцидента.