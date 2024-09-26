В Москве арестовали руководителя следственного отдела СК по Таганрогу

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу руководителя следственного отдела по Таганрогу следственного управления СК по Ростовской области Руслана Багмута, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.