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В Москве арестовали руководителя следственного отдела СК по Таганрогу

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу руководителя следственного отдела по Таганрогу следственного управления СК по Ростовской области Руслана Багмута, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве.

В Москве арестовали руководителя следственного отдела СК по Таганрогу
© РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

"Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.