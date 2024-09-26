Ударивший сотрудника полиции американец отказался в суде от гражданства

Американец Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского, отказался перед заседанием суда от гражданства США. Об этом сообщает РИА Новости.

26 сентября в Мосгорсуде прошло заседание, на котором рассматривалась жалоба на арест Татера. Перед мероприятием судья разрешил двум представителям посольства США поговорить с американцем. Во время разговора дипломаты узнали, как дела у Татера, но он заявил об отказе от гражданства.

«Я больше не гражданин США, я прошу вас покинуть зал суда», — сказал Татер представителям посольства.

Дипломаты обратили внимание мужчины на то, что процесс выхода из гражданства может затянуться, но он еще раз заявил о своих планах. Тогда представители американского посольства покинули зал заседаний.

Как сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы, Мосгорсуд оставил Татера под стражей.

Мужчина приехал в Россию с туристическими целями. Он устроил скандал в отеле Radisson Blu Olimpyiskiy, когда при заселении ему указали на отсутствие миграционной карты. Мужчину доставили в отделение полиции, где нарушитель порядка ударил сотрудника правоохранительных органов.