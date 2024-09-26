В Томске во время урока у школьника загорелся мобильный телефон

В томской школе во время урока у одного из учеников загорелся телефон.

Воспламенение произошло во время урока в одной из школ Томска, когда у учащегося загорелся мобильный телефон. Учитель смог предотвратить пожар, используя огнетушитель.

По информации пресс-службы МЧС России, из образовательного учреждения было эвакуировано 803 человека. Ведомство также рекомендует не оставлять телефон у источников тепла и не перегревать его во время зарядки.

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