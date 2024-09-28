В Холмске задержали сбежавшего из психбольницы педофила

В Холмске задержан рецидивист-педофил, который сбежал с ножницами из психиатрической больницы на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

© УФСИН по Сахалинской области

26 сентября 37-летний арестант Александр Нагорнов сбежал из Сахалинской областной психиатрической больницы, куда его привезли для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. С собой ему удалось взять ножницы. Как рассказали очевидцы, вырвавшись из здания больницы, мужчина угнал подвернувшийся под руку мопед.

Нагорнова обвиняют в насильственных действиях над несовершеннолетним, сейчас он находится под следствием. Мужчина имеет множество судимостей за изнасилования, разбой и кражи.

После побега педофила на судебно-психиатрической экспертизе Следственный комитет России начал проверку по халатности в отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

25 сентября сообщалось, что 57-летнего мужчину заподозрили в изнасиловании своей 13-летней внучки. По данным Telegram-канала «Сапа», он был неоднократно судим. Сейчас рецедивист находится в СИЗО по подозрению в надругательстве над собственной внучкой.