В Тамбовской области завели дело после отравления студентов

Следователи в Тамбовской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пищевого отравления студентов агроуниверситета в ходе мероприятий в детском оздоровительном центре "Спутник".

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Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону в Telegram-канале.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту пищевого отравления молодых людей в Мичуринском округе", - говорится в сообщении.

По данным следствия, на базе оздоровительного центра "Спутник" в Мичуринском округе в течение трех дней проводились мероприятия для первокурсников аграрного университета. В среду несколько студентов пожаловались на пищевое расстройство, двоих из них, включая несовершеннолетнего, госпитализировали. Ранее губернатор региона Максим Егоров сообщал, что они находятся в удовлетворительном состоянии. По его словам, еще 12 студентов отказались от госпитализации.

Следователи и криминалисты совместно со специалистами регионального управления Роспотребнадзора изъяли необходимые для исследования образца. Кроме этого, допрашивают свидетелей и потерпевших, в фирме, которая оказывала услуги поставки еды для участников мероприятия, изымают необходимую документацию.