Экс-депутата Госдумы Шилкина задержали

Экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина 25 сентября задержали следователи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к Следственному комитету (СК) РФ источник и собеседника, знакомого с ходом расследования.

По словам собеседников РБК, экс-депутата заподозрили в присвоении или растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Один из источников издания заявил, что Шилкина задержали в Архангельске и доставили в Москву для следственных действий. Дома и на работе экс-депутата прошли обыски.

По данным РБК, уголовное дело связано с работой Шилкина на посту главы ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие».

Шилкин стал депутатом и членом комитета Госдумы по энергетике в 2021 году. В июле он сложил с себя депутатские полномочия. Сообщалось, что он планирует вернуться к предпринимательству.