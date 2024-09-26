В Калининградской области возбудили дело по факту стрельбы по собакам

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, неизвестные стреляли по собакам в поселке Колосовка.

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Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

«21 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы пос. Колосовка о том, что неизвестный причинил телесные повреждения двум уличным собакам. В результате пес по кличке Джульбарс и Джина были доставлены волонтерами в ветеринарную клинику с множественными увечьями», – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции установили, в животных стреляли из «хулиганских побуждений». Следователем ОМВД России «Зеленоградский» возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В настоящее время стражи порядка устанавливают личность злоумышленника.