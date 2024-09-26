Напавший на полицейского американец раскрыл причину приезда в Россию

Американец Джозеф Татер, обвиняемый в нападении на полицейского в Москве, приехал в Россию за политическим убежищем. Такую причину раскрывает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

© Lenta.ru

По данным агентства, 46-летний мужчина подвергся преследованию в Соединенных Штатах. На заседании иностранец заявил, что больше не считает себя гражданином Америки, и попросил представителей посольства уйти.

Джозеф Татер был задержан в Москве в середине августа. Он устроил дебош в гостинице, когда его не смогли заселить в номер без миграционной карты.

После этого в отделе МВД иностранец напал на капитана полиции, которая пыталась его успокоить. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ, а столичный суд взял его под стражу до 14 октября.