Казанец пытался поджечь здание мэрии

Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в попытке поджога здания мэрии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Вахитовском районном суде Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу жителю Казани 1978 года рождения, которому органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина вечером 24 сентября попытался поджечь здание мэрии Казани, используя легковоспламеняющуюся жидкость, однако довести свой преступный умысел до конца не смог.

По решению суда, обвиняемый заключен под стражу до 25 ноября.