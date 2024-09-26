Экс-депутата Госдумы задержали по подозрению в хищении

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего депутата Государственной думы от партии «Новые люди» Григория Шилкина. Об этом сообщает Следственному комитету.

© Lenta.ru

Шилкина подозревают в хищении двух миллиардов рублей, организованном группой лиц. Он был задержан в среду, 25 сентября, в Архангельске и доставлен в Москву для проведения следственных действий.

По месту жительства и работы экс-депутата Госдумы прошли обыски.

Предварительно, уголовное дело в отношении Шилкина связано с периодом его работы на должности главы компании «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Мужчина занимал этот пост с 2009 по 2021 год.

Ранее сотрудники силовых структур задержали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Экс-чиновник был задержан в Луганске и доставлен в Москву.