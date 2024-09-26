В Индии во время священных омовений утонули более 40 человек

По меньшей мере 43 человека, в том числе 37 детей, утонули, еще трое пропали без вести в результате отдельных инцидентов во время празднования фестиваля "Дживитпутрика" в восточном штате Бихар. Об этом сообщили журналистам в департаменте по борьбе со стихийными бедствиями Бихара.

Люди погибли во время церемоний священного омовения в реках и прудах в разных частях штата во время фестиваля.

"На данный момент найдено в общей сложности 43 тела. Поисковая операция продолжается", - заявили в департаменте.

Трагические случаи зафиксированы в 15 округах штата.

"Дживитпутрика" - один из крупнейших фестивалей в Бихаре, во время которого женщины соблюдают пост ради благополучия своих детей и совершают священные омовения в водоемах. Как правило, женщины берут с собой на религиозную церемонию своих детей.