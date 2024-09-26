Алексею Панину* запросили шесть лет колонии

Гособвинитель запросил шесть лет колонии для актера Алексея Панина* по делу о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

В августе московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина*. Дело рассматривает Западный окружной военный суд.

Ранее сообщалось, что осенью 2022 года актер опубликовал в соцсетях сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту. По этому делу ему грозит до семи лет лишения свободы. Обвинение Панину* предъявили заочно - в последние годы он живет за рубежом.

* признан иноагентом в России и внесен в перечень экстремистов и террористов.