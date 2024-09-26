В Нижнем Новгороде женщина убила мужа из-за маленькой зарплаты

Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода в ходе очередной ссоры с мужем, который упрекнул жену, что у нее маленькая зарплата, схватила нож и воткнула его мужчине в сердце. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

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Преступление случилось 25 сентября этого года в квартире дома на улице Ватутина. От полученной раны супруг скончался.

Подозреваемая в содеянном призналась, она задержана, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Ранее мы писали о подробностях жуткого убийства женщины в том же Автозаводском районе.

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