В деле экс-мэра Сочи Копайгородского появились новые подробности

Задержанного экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского проверят на участие в махинациях сочинского бизнесмена Рубена Туталяна. Как сообщает Telegram-канал Shot, предположительно, он мог помочь предпринимателю сбежать за границу незадолго до начала следственных действий.

Татулян входил в список крупнейших инвесторов в гостиничную недвижимость курортного города, а также активно сотрудничал с местными чиновниками. У предпринимателя было огромное количество туристических объектов. Он поддерживал спорт и даже возглавлял Федерацию спортивной борьбы.

В прошлом году силовики нагрянули к нему с обыском по делу о многомиллиардных хищениях при возведении ЖК и ТЦ в Сочи, однако к тому моменту бизнесмен уже был за пределами России. Как отмечает канал, во время начала расследования Татулян мог воспользоваться связями в сочинской мэрии, чтобы вовремя уехать за границу.

Напомним, что Копайгородский занимал должность мэра города с сентября 2019 по май 2024 года, после чего ушел в отставку по собственному желанию. Затем он решил принять участие в специальной военной операции как доброволец. 25 сентября стало известно о его задержании в Луганске. Бывшего чиновника арестовали до 18 ноября.