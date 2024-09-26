Звезда сериала «След» устроил дебош на борту самолета

Актер Евгений Воловенко, известный по эпизодическим ролям в сериалах «След», «Папины дочки» и других крупных проектах, устроил дебош на борту самолета. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По информации издания, артист в состоянии алкогольного опьянения пытался открыть дверь самолета, а также хотел покурить на борту «за взятку» экипажу. Как сообщает SHOT, вчера утром 52-летний Воловенко летел из Москвы в Хабаровск рейсом авиакомпании «Россия».

По прилету в Хабаровск Воловенко передали полиции, но после составления протокола отпустили. Ему грозит уголовное дело за хулиганство.

В марте сообщалось, что за пьяный дебош в новосибирском ресторана был задержан актер сериала «Слово пацана» Никита Кологривый.