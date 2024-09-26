Звезда сериала «След» устроил дебош на борту самолета

Актера Евгения Воловенко сняли с самолета Москва — Хабаровск за дебош. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 сентября на рейсе авиакомпании «Россия». Воловенко пытался открыть дверь, требовал от стюардесс алкоголь, хотел закурить сигарету. Просьбы экипажа успокоиться он игнорировал, оскорбляя в ответ. Успокоить мужчину не получалось.

В результате самолет долетел до Хабаровска. Актера передали полицейским, которые составили протокол. Сейчас проводится проверка. Воловенко могут наказать в рамках административного кодекса, однако не исключено возбуждение уголовного дела по статье о хулиганстве.

Напомним, что дебют 52-летнего Воловенко в кино состоялся в фильме «32 декабря» в 2004 году. Позднее артист сыграл в многосерийном фильме «Женские истории». Наибольшую популярность он получил благодаря роли следователя военной прокуратуры Ивана Рокотова в киносаге «По законам военного времени».