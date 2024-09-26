Алексей Панин* заочно приговорен к шести годам колонии

Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии актера Алексея Панина (признан иноагентом в России и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), его признали виновным в публичном оправдании терроризма.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры Алексей Панин заочно приговорен к шести годам в колонии общего режима за оправдание терроризма», – сказали в ведомстве.

Также суд лишил Панина права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, сроком на три года.

Как установил суд, в октябре 2022 года Панин в доступном для просмотра и комментирования неограниченному кругу лиц в личном канале разместил текстовые сообщения, содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта на Крымском мосту, выразив положительную оценку указанного преступления.

Панин находится в международном розыске.

*признан иноагентом в России и внесен в перечень экстремистов и террористов