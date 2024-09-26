ФСБ изъяла у двоих производивших наркотики россиян полтонны марихуаны

В Амурской области пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России изъяло у двоих производивших наркотики мужчин полтонны марихуаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли оборудование для производства, фасовки и хранения наркотиков, а также оборудование для изготовления гашишного масла и 500 килограммов марихуаны. Все это было найдено на окраине населенного пункта Куропатино. В ФСБ сказали, что сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о том, что в Бурятии полицейские изъяли 75 килограммов марихуаны у наркоторговца.