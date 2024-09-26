Москвич проломил соседу череп колбой от кальяна

Житель столицы ударил колбой от кальяна по голове соседа, а после забил его руками и ногами до смерти.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— На него налетел молодой сосед, стукнув по голове колбой от кальяна. Удар был такой силы, что колба разбилась. Парень не унимался и ударил второй раз «розочкой» фитнес-тренера по голове, отчего тот упал в коридоре у себя дома. Агрессивный сосед продолжил бить окровавленного Эдуарда ногами, — передает слова собеседника Telegram-канал Shot.

Позднее пострадавшему удалось заползти в свою квартиру. Утром вернулась его жена и вызвала врачей скорой помощи. Мужчину госпитализировали с переломом затылочной кости и челюсти.

Через шесть часов пострадавший скончался в больнице от кровоизлияния в мозг. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нападавшего — им оказался 25 летний мужчина. Столичная прокуратура контролирует расследование дела.

Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после избиения одним из учеников другого в школе в подмосковных Мытищах. У пострадавшего ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга