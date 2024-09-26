Суд избрал наказание для московского тренера, избившего ребенка-инвалида

Нагатинский районный суд Москвы избрал меру пресечения для детского тренера по плаванию, который избил ребенка инвалида. Ему запретили определенные действие на два месяца.

Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

— Постановлением Нагатинского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Саяпина Сергея Александровича на 2 месяца, до 24 ноября 2024 года, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

При этом, что именно ему запрещено делать, не указано.

При этом суд отклонил ходатайство следствия об избрании детскому тренеру меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина обвиняется об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Ранее сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Сам тренер пояснял, что он так «играл» с ребенком-инвалидом. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская пообещала помочь пострадавшему. Тренер отмечал, что если родители ребенка заберут заявление из полиции, он может продолжить бесплатно тренировать их ребенка.