Суд арестовал москвича, до смерти избившего фитнес-тренера

Головинский суд Москвы арестовал Даниила Волкова по делу об избиении фитнес-тренера до смерти в Москве.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Головинского районного суда города Москвы Волкову Даниилу Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 11 ноября 2024 года. Волков обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего)", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел 23 сентября в квартире дома в Вокзальном переулке в Москве. Волков избил знакомого, из-за чего тот был госпитализирован, а спустя непродолжительное время умер. Причиной конфликта послужила ревность к женщине. Волков признал вину.