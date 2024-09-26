В Екатеринбурге студентки отравились неизвестным веществом

В Екатеринбурге на улице найдены две 16-летние студентки без сознания. По информации источника URA.RU, они отравились сильнодействующими лекарствами.

Одна из девушек отправилась в гости к подруге на ночь, так как мама и сестра уехали к больному дедушке на Алтай. На следующий день мать не смогла связаться с девочкой и обратилась в полицию.

Полицейские прибыли на место, но никто не открывал дверь. Благодаря камерам видеонаблюдения стало понятно, что подруги ушли из дома ночью. Позже их нашли на улице и поместили в психиатрическую больницу с диагнозом острого отравления. Девушки находятся в медицинской коме.

Ранее на стадионе одной из школ Подольска обнаружили тело девушки. По предварительной информации, она умерла во время пробежки. Свидетели утверждают, что погибшая жаловалась на головокружение. Очевидцы рассказали, что она упала и ударилась головой. Кто-то из присутствующих предположил, что у погибшей остановилось сердце.