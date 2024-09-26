Стали известны результаты проверки еды отравившейся семьи из Красноярского края

Роспотребнадзор не нашел опасных веществ в продуктах питания, изъятых из магазина и из дома отравившейся семьи в поселке Красная Сопка в Красноярском крае. Об этом сообщило ГСУ Следственного комитета России по региону.

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Ранее в Красноярском крае после отравления умерли четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет), а их родители попали в больницу в тяжелом состоянии. Сообщалось, что причиной отравления могли стать курица с приправой или пельмени на развес, купленные в магазине. По другой версии семья могла отравиться химикатами, которые перепутали с приправами. В СК сообщили, что в пробах, взятых у членов семьи, нашли следы инсектицидного средства от насекомых.

Сегодня следком сообщил о получении результатов лабораторных исследований проб пищевых продуктов «на санитарно-химические показатели безопасности». Они были сделаны ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

«В пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушеной рыбе, питьевой воде превышения нормируемых значений не выявлено», - говорится в сообщении.

При этом химические исследования на наличие в продуктах токсических веществ продолжаются, подчеркнули в СК России.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.