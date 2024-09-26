Женщина внезапно скончалась на школьном стадионе в подмосковном Подольске

В подмосковном Подольске женщина умерла, когда занималась спортом на стадионе. Об этом пишет «МК» в Telegram-канале.

Первоначально сообщалось, что умершая — школьница, которой якобы внезапно стало плохо во время урока физкультуры. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась: скончавшейся оказалась женщина примерно 40 лет. Во время занятий спортом она внезапно упала замертво.

Напомним, что 23 сентября схожий случай произошел в Калининграде. Прохожие обнаружили тело 51-летнего мужчины на улице Левитана — оно лежало в кювете у тротуара, в высокой траве. Как заявляли в СК России по Калининградской области, признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на трупе не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.