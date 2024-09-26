Муж убитой в Балаково предпринимательницы находится в изоляторе

Сын похищенной и убитой предпринимательницы в Саратовской области Натальи Алёшниковой заявил RT, что его отец находится в изоляторе.

Причины задержания он уточнять не стал, так как дал подписку о неразглашении.

«Отец по непонятным для меня причинам находится второй день в изоляторе. Не буду комментировать подробности. Я просто надеюсь, сегодня следствие разберётся и его освободят», — сказал Леонид.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что супруга Натальи задержали «с целью раскрытия преступления». Обвинения ему не предъявлены, его, вероятно, отпустят. Помимо мужчины, задержаны ещё несколько человек.

Сын предпринимательницы также подтвердил, что семья обещает выплатить 1 млн рублей за информацию об убийцах женщины.