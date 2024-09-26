В Санкт-Петербурге задержали владельцев сети хостелов, которые с 2023 года незаконно зарегистрировали не менее 900 мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, супруги содержали пять недорогих гостиниц в разных районах Петербурга, где массово регистрировали мигрантов. Фактически приезжие там не проживали. Нелегалы работали преимущественно на стройках.

«После оформления фиктивной регистрации злоумышленники передавали документы в стороннюю организацию, с которой у них были налажены партнерские отношения, для последующей постановки иностранцев на миграционный учет», — добавила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, что ранее ФСБ задержала участников преступной группы, которая заработала более 60 млн рублей на оформление в России африканцев с помощью фиктивных схем. Они помогали заключать поддельные браки и устанавливать отцовство над детьми, с последующим получением разрешения на временное пребывание и частных виз. В состав ОПГ входили украинцы, нигерийцы и граждане России.