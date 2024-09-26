За информацию об убийцах бизнес-леди из Балаково объявили награду

За информацию об убийцах предпринимательницы из Балаково Саратовской области Натальи Алешниковой объявили награду в 1 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, выплатить деньги пообещал ее супруг.

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Напомним, что вечером 22 сентября двое неизвестных в масках схватили Алешникову на парковке, насильно посадили в ее же Toyota RAV4 и скрылись. Тело жертвы нашли 26 сентября в лесу на окраине города, рядом с ее машиной, которую прикрыли ветками. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое организованной группой)

Сейчас в деле подозреваемых нет. Супруг Алешниковой заявил, что заплатит за любую наводку на убийц — их внешность, имена или местонахождение. Очевидцы утверждали, что похитители были одеты в темную одежду и их лица было невозможно рассмотреть из-за масок.

Одна из основных версий следователей на данный момент — убийство из-за ревности. Наталья могла встречаться с женатым мужчиной. Сама женщина была успешной: ранее была совладельцем ТСЖ, занималась бизнесом, вела активный образ жизни. У нее остался взрослый сын.