Владельцы хостелов в Петербурге попались на незаконной легализации сотен мигрантов

Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали двоих владельцев хостелов за незаконную легализацию 800 мигрантов, сообщила Lenta.ru представитель МВД РФ Ирина Волк. В отношении семейной пары следователи завели уголовное дело. По версии СК, супруги содержали пять недорогих гостиниц в разных районах города.

Пара массово регистрировала мигрантов, которые фактически не проживали в хостелах. После оформления фиктивных документов злоумышленники передавали их в стороннюю организацию, с которой супруги наладили партнерские отношения. Затем иностранцев ставили на миграционный учет. Так, с 2023 года было легализовано не менее 900 приезжих.

Уголовное дело возбуждено по статье 322.1 УК РФ об организации незаконной миграции. Оба супруга заключены под стражу.

Ранее в Екатеринбурге накрыли бордель, где обслуживали граждан из стран ближнего зарубежья. Притон, который позиционировал себя как хостел, обнаружили городские общественники. Находился бордель в квартире пятиэтажного дома в жилом микрорайоне Сортировка.

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что иностранцам, не владеющих русским языком, откажут в миграционном статусе или гражданстве. Органы внутренних дел периодически выявляют таких приезжих. При этом мигранты имеют документы о знании языка.