В Японии оправдали приговоренного в 1968 году к смертной казни мужчину

В Японии оправдали бывшего профессионального боксера Ивао Хакамату, которого в 1968 году приговорили к смертной казни по делу об убийстве четырех человек, среди которых было двое детей, передает Kyodo. Мужчину арестовали в 1966 году, сейчас ему 88 лет.

Как сообщается, Хакамату был арестован по подозрению в ограблении и убийстве своего начальника и его семьи. В течение 20 дней его допрашивали, после чего он признался в преступлении. При этом на суде экс-боксер заявил, что его пытками заставили оговорить себя.

В декабре 1980 года Верховный суд окончательно утвердил обвинительный приговор. В течение многих лет защита подавала апелляции. В 2014 году, когда началось повторное рассмотрение дела, Хакамата был освобожден. 26 сентября 2024 года суд признал его невиновным.

Ранее суд в Конго признал виновными шесть иностранцев и приговорил их к смертной казни по делу о попытке государственного переворота в республике. Всего по делу проходил 51 человек, 37 из них получили высшую меру наказания. Отмечается, что попытка свержения власти, о которой идет речь, произошла в мае 2024 года — в ходе операции был захвачен офис президента, в ней участвовали иностранцы.