Экс-адвокат Эльман Пашаев, лишенный статуса после резонансного дела актера Михаила Ефремова, подозревается в том, что предлагал участвующим в спецоперации заключенным отсидеться в тылу за деньги. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Telegram-канал Mash.

Ранее Эльман Пашаев был задержан по делу о мошенничестве. По версии следователей, он убедил мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского в том, что сможет освободить его и его жену Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Для решения вопроса Блиновский передал бывшему адвокату не менее 18,5 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

Кроме того, Пашаева подозревают в незаконном получении 3 млн рублей бюджетных средств за поддельное ранение. Также проверяются сведения, что экс-адвокат мог предлагать заключенным, поехавшим на СВО, за деньги перевестись в полк в тылу.

По информации источника Mash, были люди, которые согласились на такое предложение и их минимум пять человек. Предварительная сумма ущерба составляет несколько десятков миллионов рублей.

Одна из жен заключенных рассказала, что от ее мужа за услугу попросил 1,2 миллиона рублей. Однако они в последний момент отказались от участия в схеме, так как «вспомнили про историю с актером Ефремовым».

Пашаева заподозрили в получении госпособия за фейковое ранение

Напомним, что 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, будучи пьяным, устроил смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7 лет 6 месяцев колонии.

При этом Ефремов утверждал, что Пашаев убедил его подкупить троих свидетелей. В суде они заявляли, что актера не было за рулем в момент аварии – якобы машиной управлял кто-то еще.